Statistiche Inter-Juventus: equilibrio nel possesso, i bianconeri tirano di più

Statistiche Inter-Juventus: il derby d’Italia è terminato sul punteggio di 1-1 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-JUVENTUS – L’Inter, dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con Edin Dzeko, si è fatta riprendere a pochi minuti dal termine dal rigore di Paulo Dybala. Il possesso palla è leggermente in favore della Juventus con il 52%. I bianconeri concludono di più, 16 tiri a 10 (4 in porta a 2).

ALTRI DATI – La squadra di Simone Inzaghi batte 5 calci d’angolo contro i 2 degli ospiti. Equilibrio nei falli commessi, 14 a 15. Pescati 3 volte in fuorigioco i giocatori di Massimiliano Allegri, solo una volta i nerazzurri.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 18 punti in classifica dopo 9 turni di Serie A, con 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.