Statistiche Inter-Getafe: Conte lotta, Handanovic para. 17-2 chiaro: 2 rischi

Condividi questo articolo

Statistiche Inter-Getafe: i nerazzurri superano gli spagnoli e passano il turno in Europa League (qui le pagelle). Conte prepara una vera e propria battaglia e ne esce vincitore nonostante qualche rischio. Handanovic termina senza subire gol. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE INTER-GETAFE – Il Getafe mostra una grande condizione fisica e mette in difficoltà l’Inter in avvio e nel secondo tempo. Menzione particolare per la difesa e per Samir Handanovic, in grado di mantenere l’imbattibilità anche questa sera. La partita è stata molto combattuta e lo dimostra il possesso palla: 51% per gli spagnoli.

TIRI CHIARI – L’Inter di Antonio Conte ha calciato 10 volte verso la porta avversaria, gli spagnoli 17. La precisione è molto diversa: 5 i tiri in porta per i nerazzurri, solo 2 per la squadra di Bordalas. Il Getafe cerca di creare palle gol attraverso le palle aeree, ma ci riesce raramente. I veri rischi si limitano ai minuti iniziali e soprattutto al rigore sbagliato.