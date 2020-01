Statistiche Inter-Fiorentina: 65% canta e ora c’è Eriksen. Conte x3: 13-8

Statistiche Inter-Fiorentina: i nerazzurri battono la Viola e si qualificano per le semifinali di Coppa Italia (ecco gli eventi principali). Il possesso palla stasera è nettamente di Antonio Conte che ora potrà anche beneficiare di Christian Eriksen. Bene le occasioni create nella ripresa. Analizziamo la partita attraverso i dati numerici

POCHI SPAZI, POSSESSO OK – Il primo tempo è complicato per la squadra di Antonio Conte. Pochissimi spazi e grande attenzione Viola, soprattutto verso le punte dei padroni di casa, poi la partita esplode dopo il gol di Candreva. Il possesso palla è comunque buono e coperto dalla grande corsa preventiva dei centrocampisti, su tutti il migliore in campo Nicolò Barella (ecco le pagelle di Inter-Fiorentina). A fine gara, il dato si ferma al 65% per i padroni di casa. Da sottolineare l’ingresso di Christian Eriksen che ha dato ulteriore qualità e tranquillità nei tempi di gioco.

STATISTICHE INTER-FIORENTINA – Conte spiazza tutti con la coesistenza di Sanchez, Lautaro Martinez e Lukaku e all’inizio non ottiene i risultati sperati. Dopo l’1-0, però, e soprattutto ad inizio ripresa, l’Inter entra in campo con grinta e qualità, sfornando occasioni. A fine partita, sono 13 i tiri totali contro 8 degli ospiti. Di questi solo 6, però, hanno colpito lo specchio della porta: segno di come debba ancora aumentare il cinismo dei nerazzurri, soprattutto nella fasi cruciali delle partite.