Statistiche Inter-Cremonese: possesso nerazzurro e festival di conclusioni

Statistiche Inter-Cremonese: i nerazzurri di Inzaghi si impongono per 3-1 a San Siro (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-CREMONESE – L’Inter batte la Cremonese in casa con il punteggio di 3-1, grazie ai gol messi a segno da Joaquin Correa, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Inutile la rete di David Okereke nei minuti finali. Il possesso palla è in favore della squadra di Simone Inzaghi con il 54%. Partita in cui entrambe le squadre concludono molto, 18 tiri totali per i padroni di casa contro gli 11 degli uomini allenati da Massimiliano Alvini (7 a 4 per quanto riguarda le conclusioni nello specchio della porta).

ALTRI DATI – Parità sia nel conto degli offside (2 a 2) che in quello dei calci d’angolo (6 a 6). Sfida intensa e giocata a buon ritmo, che si chiude con 6 falli commessi a 14.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 9 punti dopo 4 turni di Serie A, con 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.