Statistiche Inter-Bologna: Conte sblocca e domina. Brozovic fulcro ma 48%

Statistiche Inter-Bologna: la squadra di Antonio Conte porta a casa tre punti importanti in casa. Grande prova del centrocampo e soprattutto di Brozovic (qui le pagelle), abile a tenere il possesso palla e lanciare le azioni. La difesa migliora: analizziamo la partita coi dati numerici

STATISTICHE INTER-BOLOGNA – L’Inter è coperta in fase difensiva e la squadra di Conte tiene meno il possesso palla rispetto a inizio stagione. La squadra ragiona e sfonda al momento giusto, soprattutto sugli esterni. Marcelo Brozovic dà equilibrio e tempismo a tutti i movimenti di squadra. Il possesso palla si ferma però al 48%.

ALTRI DATI – Girando il pallone in maniera attenta e paziente, l’Inter alla fine trova lo spazio e crea anche diverse occasioni. A fine partita sono 11 i tiri totali della squadra di Milano di cui 9 in porta; il Bologna si ferma a 7 di cui 5 in porta. Dominio totale e tre punti meritati per Conte.