Statistiche Inter-Bologna: 1-2 bipolare. 15-11, quando segnate? Conte KO

Statistiche Inter-Bologna: la squadra di Conte perde 1-2 una partita assurda (qui le pagelle). I padroni di casa tengono il possesso palla e dominano nel primo tempo, poi crollano nella seconda parte di gara. Ecco tutti i dati della partita

PARTITA A DUE FASI – I ragazzi di Antonio Conte iniziano come avevano finito contro il Brescia: dominio tattico e controllo, ma stavolta molto meno cinismo. Il possesso palla, infatti, anche a fine gara, è nettamente in favore dei padroni di casa con il 59%. Gli episodi, però, e i tremendi errori individuali condannano l’Inter nel secondo tempo.

STATISTICHE INTER-BOLOGNA – Nell’analisi della partita di questa sera non si può evitare di parlare delle tantissime occasioni non concretizzate dalla squadra di Conte. Troppe le occasioni perse nel primo tempo, quando il match era in totale controllo, ma anche sull’1-2 con Sanchez. E soprattutto il rigore sbagliato da Lautaro Martinez che avrebbe chiuso la partita. Sono 15 i tiri totali contro gli 11 avversari, ma il punteggio è 1-2. Troppi errori e una squadra ancora poco cattiva e troppo leziosa: lezione che dovrà essere imparata, ma a caro prezzo per la classifica.