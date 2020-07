Statistiche Genoa-Inter: Conte molla il possesso, ma 0-3. Lukaku spacca

Statistiche Genoa-Inter: i nerazzurri conquistano i tre punti con un Lukaku in ottima giornata (qui le pagelle). La doppietta del belga e l’ottimo ingresso di Sanchez spianano la strada, ma stavolta Conte molla il possesso palla e gestisce

STATISTICHE GENOA-INTER – Lo 0-3 lascia pensare a una partita a senso unico, ma in realtà i nerazzurri, pur meritando, non sono riusciti a chiudere subito la partita. Questa sera i ragazzi di Conte hanno gestito meno tempo il pallone, ma chiudendo molto bene in difesa. A fine gara, il possesso palla si è fermato al 49%.

TIRI POCO INCISIVI – Il Genoa circola nella metà campo dell’Inter, ma senza creare vere e proprie occasioni da gol. I nerazzurri restano più bassi senza strafare e subiscono poco, per poi fare male sugli esterni e con Lukaku. Sono 7 contro 8 i tiri totali ma la vittoria raramente è stata in dubbio.