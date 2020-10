Statistiche Genoa-Inter: Conte vuole dominare e ottiene 1-10. Lukaku re

Statistiche Genoa-Inter: la squadra di Antonio Conte (qui le pagelle) accerchia gli avversari con un possesso palla lento, ma dominante e trova i tre punti. Analizziamo la partita terminata con il punteggio di 0-2, con gol di Lukaku, attraverso i dati numerici

STATISTICHE GENOA-INTER – Il primo tempo termina con un possesso palla assolutamente elevato per Conte: 67%. A fine partita sarà 61%, ma la sostanza non cambia: i nerazzurri vogliono e riescono a dominare la partita. Stasera i gol subiti sono 0, segno di come anche la fase difensiva stia migliorando.

ALTRI DATI – Spesso l’Inter tiene, dunque, la sfera, ma non arrivano molte occasioni da gol nel primo tempo. A fine partita i tiri totali sono 10 contro uno solo del Genoa. Questo dimostra la nuova solidità ritrovata, ma anche l’importanza di Romelu Lukaku, ancora una volta decisivo per sbloccare la partita con un gran gol.