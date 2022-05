Statistiche Cagliari-Inter: possesso tutto nerazzurro, a senso unico in attacco

Statistiche Cagliari-Inter: i nerazzurri di Inzaghi battono i sardi con il punteggio di 1-3 in trasferta (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE CAGLIARI-INTER – L’Inter supera il Cagliari imponendosi per 1-3 in trasferta, grazie al gol di Matteo Darmian e alla doppietta di Lautaro Martinez. Inutile la rete di Charalampos Lykogiannis per i padroni di casa. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 63%. La squadra di Simone Inzaghi conclude 17 volte in totale contro le 10 degli avversari (7 a 2 per quanto riguarda i tiri nello specchio della porta).

ALTRI DATI – Gli uomini di Alessandro Agostini calciano 2 volte dalla bandierina, 5 volte gli ospiti. Nessun fuorigioco rilevato dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′. Partita combattuta che si conclude con 12 falli commessi a 15.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 81 punti in classifica dopo 37 turni di Serie A, con 24 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.