Statistiche Bologna-Inter: tanti falli, poca precisione al tiro

Il Bologna, per il secondo anno consecutivo, batte l’Inter al “Dall’Ara” per 1-0 (qui tabellino e pagelle). I nerazzurri creano poco e non incidono

STATISTICHE BOLOGNA-INTER – L’Inter cade per il secondo anno consecutivo al Dall’Ara. Nel lunch match domenicale la vittoria va al Bologna che si impone per 1-0 con la rete di Orsolini. Il possesso palla è a favore dei nerazzurri: 52% contro il 48% dei padroni di casa. Bologna avanti sul dato dei tiri: 14 a 13, con la squadra di Inzaghi però che centra lo specchio della porta soltanto 4 volte. Inter avanti anche sul conto dei falli: sono 14 quelli commessi dai nerazzurri, solo 7 quelli fischiati contro i felsinei.

ALTRI DATI – Il conto dei corner premia l’Inter: 6 battuti dagli uomini di Inzaghi, 1 dalla squadra di Thiago Motta. Pochi gli off-side rilevati: 2 per l’Inter e 4 per il Bologna