Statistiche Bologna-Inter: i nerazzurri trovano tre punti fondamentali con grande cinismo. La Beneamata non molla la presa e conquista un’altra vittoria fondamentale anche grazie all’ottima prestazione di Lukaku e Bastoni. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE BOLOGNA-INTER – L’Inter non gioca un grandissimo calcio, ma trova tre punti decisivi in una partita sporca. La difficoltà della gara è dimostrata dal possesso palla totalizzato e dalle occasioni create. Il primo si attesta, infatti, al 54% in favore del Bologna; i tiri sono, invece, 12 per parte ma con poche vere occasioni da una parte e dall’altra.

ALTRI DATI – L’Inter la sblocca con Lukaku, ancora una volta tra i migliori in campo (qui le pagelle), poi sa gestire. Decisivo in tal senso anche Bastoni, che prima confeziona un grande assist, poi chiude bene. Sono solo 3, infatti, i tiri in porta dei padroni di casa. I calci d’angolo sono, invece, 4 per parte.

