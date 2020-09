Statistiche Benevento-Inter: Conte domina e fa 5. Difesa male: 11 vs 18

Statistiche Benevento-Inter: gli uomini di Conte trovano tre punti importanti contro i giallorossi. I numeri danno totalmente ragione ai nerazzurri (vedi le pagelle), autori di una prova di grande qualità in fase offensiva. Ancora in difficoltà la difesa che lascia troppi spazi

STATISTICHE BENEVENTO-INTER – Antonio Conte può sorridere per un’Inter votata a una grande fase offensiva. L’allenatore nerazzurro sfrutta molto gli esterni e trova grandi spazi per innescare gli attaccanti. Il possesso palla è un plebiscito: 68% per i milanesi. 18 i tiri totali, di cui 12 in porta che hanno portato 5 gol.

DIFESA DA RIVEDERE – Se l’attacco dell’Inter si conferma letale, Conte dovrà lavorare molto sulla fase difensiva. Sono ancora troppi i buchi e gli svarioni dei suoi che hanno portato ai 2 gol subiti e a troppe occasioni per i giallorossi. Sono 11 i tiri totali dei padroni di casa di cui 7 in porta.