Statistiche Atalanta-Inter: Inzaghi vince con possesso e tanto cinismo

Statistiche Atalanta-Inter: i nerazzurri di Inzaghi vincono in trasferta a Bergamo con il punteggio di 2-3. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE ATALANTA-INTER – L’Inter rimonta l’Atalanta e chiude il 2022 con una vittoria importantissima, imponendosi per 2-3 al Gewiss Stadium. Dopo lo svantaggio firmato da Ademola Lookman su rigore, ci pensa Edin Dzeko con una doppietta a riportare avanti i suoi. Poi fa tutto José Luis Palomino, prima con un’autorete su colpo di testa di Lautaro Martinez e poi con un gol che però non basta per raggiungere il pareggio. Il possesso palla è in favore dei nerazzurri di Milano con il 54%. I padroni di casa concludono di più, 19 volte contro le 14 degli ospiti. La squadra di Gian Piero Gasperini mette a referto 7 tiri nello specchio della porta, ma agli avversari ne bastano 3 per portare a casa l’intera posta.

ALTRI DATI – La Dea ha a disposizione 5 calci d’angolo, gli uomini di Simone Inzaghi 4. Solamente 1 fuorigioco fischiato in tutto l’incontro, a sfavore degli orobici. Sfida intensissima che si chiude con 10 infrazioni commesse a 11.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 30 punti dopo 15 turni di Serie A, con 10 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte.