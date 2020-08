Statistiche Atalanta-Inter: 0 gol subiti, Conte secondo. 8-7, un motivo

Statistiche Atalanta-Inter: i nerazzurri conquistano un’importante vittoria nell’ultima giornata di Serie A, chiudendo al secondo posto (qui le pagelle). Contro il miglior attacco, la squadra di Conte riesce a non subire reti. I tiri effettuati svelano un finto equilibrio

STATISTICHE ATALANTA-INTER – Gli ospiti iniziano subito bene la partita, aggredendo l’avversario con grande grinta. Il gol di D’Ambrosio spiana la strada, poi i ragazzi di Conte portano a casa una prova attenta sotto il profilo difensivo. Per l’ennesima partita consecutiva la Beneamata non subisce gol e contro un attacco del genere non era affatto scontato.

RISULTATO GIUSTO – I numeri di Atalanta-Inter svelano equilibrio, almeno dal punto di vista numerico. Il possesso palla è 51% contro il 49%. I tiri, invece, sono 8 contro 7, ma spesso le conclusioni dei padroni di casa sono da fuori area. Lo 0-2 è dunque sostanzialmente giusto.