Statistiche Atalanta-Inter: molta tattica, 0-1 da tenere. Conte paga ancora

Statistiche Atalanta-Inter: i nerazzurri passano in vantaggio grazie a un gran gol di Lautaro Martinez (qui le pagelle), ma non riescono a portare a casa i tre punti. Antonio Conte paga ancora una volta gli errori dei singoli in difesa. Ecco i dati numerici

STATISTICHE ATALANTA-INTER – I nerazzurri cercano di fare la partita, ma rispettano molto l’Atalanta chiudendosi bene dietro. Due squadre propositive si dividono il possesso palla: 52% per i padroni di casa a fine partita.

VITTORIA DA TENERE – In una partita talmente tattica, la Beneamata, una volta passata in vantaggio avrebbe dovuto fare di tutto per mantenere il punteggio sullo 0-1. Stavolta Conte paga la brutta marcatura di Bastoni, su una situazione coperta. A fine partita sono 7 i tiri totali dell’Atalanta contro i 9 nerazzurri.