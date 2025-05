Psg-Inter 5-0, le statistiche horror della finale di Champions League

Una finale da dimenticare, quella tra Psg e Inter, chiusa sul 5-0 all’Allianz Arena per i parigini dopo un monologo totale degli uomini di Luis Enrique. Un dominio tecnico, mentale e fisico, in cui l’Inter non ha saputo reggere il confronto. Al netto delle emozioni e dei gol incassati, sono le statistiche a raccontare una partita a senso unico.

PSG-INTER 5-0 – LE STATISTICHE

DATI – Il possesso palla a fine gara è quasi simile, ma con meno qualità: 59% in favore del Psg. Un dato che ha confermato poi i cinque gol messi a segno della squadra di Luis Enrique. Il computo dei tiri evidenzia ancora di più il tenore della sfida: 23 conclusioni per il Paris Saint-Germain, e solo 8 per l’Inter. A fare la differenza è la qualità dei giocatori francesi. Ben 8 tiri in porta per i rossoblu, e solo due conclusione per i nerazzurri.

LE STATISTICHE – Avvio shock dei nerazzurri, capaci di passare in svantaggio dopo venti minuti già di due gol. con una grande intensità. L’ex Hakimi apre le danze senza esultare, poi Doue ci mette il sigillo al 20′. Nella ripresa è ancora tutto a senso unico: il solito Doue trova anche il gol del 3-0 con una doppietta personalissima. Nel finale è ancora il Psg a dominare e a portarsi sul 5-0. Prima Kvaratskhelia e poi Mayulu condannano l’Inter alla peggior sconfitta della storia della Champions League.