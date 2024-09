Monza-Inter 1-1, rallentamento! Un dato dimostra la parità: le statistiche

Monza-Inter 1-1: i numeri dell’incontro!

LE STATISTICHE – A testimoniare come l’Inter non sia stata in grado di dimostrare una superiorità complessiva nei confronti del Monza vi è il dato dei tiri in porta, pari a 2 per entrambe le compagini. Tanti i tiri totali per i nerazzurri, per l’esattezza 16, a dimostrazione di una mancata precisione nel tiro da parte dei calciatori del club meneghino. L’inversione di tendenza è attesa sin dal match contro il Manchester City di mercoledì 18 settembre, nel quale le occasioni saranno sicuramente poche e la capacità di essere precisi sotto porta diventerà fondamentale per ottenere il risultato auspicato.