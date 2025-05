Inter-Verona 1-0, le statistiche: controllo ma poca efficacia offensiva!

Analizziamo le statistiche di Inter-Verona, sfida della trentacinquesima giornata di Serie A termina 1-0 in favore dei nerazzurri. Il gol di Kristjan Asllani dal dischetto decide tutto.

LA PRESTAZIONE – L’Inter scende in campo per la trentacinquesima giornata di Serie A, sfidando il Verona in casa. Dopo la grande prestazione a Barcellona, Simone Inzaghi cambia completamente gli interpreti della Champions League in vista del ritorno in programma tra tre giorni. La formazione nerazzurra, ampiamente rimaneggiata, conquista un rigore dopo poco meno di dieci minuti dall’inizio della gara. A trasformarlo, in assenza di Hakan Calhanoglu, è il suo vice Kristjan Asllani. Il regista albanese parte dal dischetto e al 9′ sigla il gol che deciderà, poi, le sorti di tutta la partita. Pur sembrando quasi sempre in controllo, infatti, la squadra nerazzurra non riesce mai davvero a rendersi pericolosa. Le statistiche di Inter-Verona rendono chiara la situazione.

Le statistiche di Inter-Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A

I NUMERI – Le statistiche di Inter-Verona restituiscono un’immagine piuttosto fedele della gara andata in scena questa sera a San Siro. Il possesso palla della partita sorride alla squadra di Simone Inzaghi per il 69%. Quella di Paolo Zanetti esce con solo il 31%. Il pallino del gioco e il controllo, infatti, è tutto in mano ai nerazzurri. Troppo inefficace, però, la fase offensiva e lo dicono chiaramente i numeri. Su nove tiri totali degli interisti, solo due sono quelli nello specchio. Davvero pochi. Come lo sono anche quelli del Verona: sei i tiri totali, solo uno quello in porta. Josep Martinez, che quest’oggi ha preso il posto del titolarissimo Yann Sommer, non ha mai avuto grossi spauracchi. Di seguito il resto delle statistiche di Inter-Verona.

69% POSSESSO PALLA 31%

9 TIRI TOTALI 6

2 TIRI IN PORTA 1

4 CALCI D’ANGOLO 3

1 FUORIGIOCO 0

6 FALLI COMMESSI 11