Inter-Udinese, spiccano due dati ‘di gestione’: statistiche della partita

LA SFIDA – L’Inter ha la meglio sull’Udinese in un match dominato nel primo tempo e segnato da maggiori sofferenze nel secondo. I nerazzurri approcciano benissimo alla sfida, trovando il vantaggio con Marko Arnautovic su assist del rientrante Federico Dimarco. La squadra meneghina prosegue macinando gioco e producendo occasioni da rete, senza che l’Udinese riesca a contenerne la forza in fase offensiva. La spinta dell’Inter si traduce nel gol del raddoppio con Davide Frattesi, servito nuovamente da Dimarco al termine di un’azione condotta splendidamente dai nerazzurri. Nella seconda frazione, l’Udinese acquisisce sempre più campo, mentre i meneghini calano in termini di intensità e, conseguentemente, di occasioni create. I friulani tornando in partita a venti minuti dalla fine grazie al tiro da fuori imparabile di Oumar Solet. Dopo una sofferenza finale, con l’Udinese che spinge con grande intensità alla ricerca del pareggio, l’Inter riesce a portare a casa una vittoria molto significativa in funzione dell’obiettivo finale.

LE STATISTICHE – I dati del match raccontano di un’Inter che ha avuto il predominio del gioco, come si evince in particolare dal possesso palla e dei passaggi effettuati. I nerazzurri hanno totalizzato il 60% del possesso palla, con 543 passaggi effettuati contro i 351 dei friulani. La precisione nei passaggi vede un 86% per i meneghini, contro l’84% degli avversari. In equilibrio, invece, il discorso relativo alle occasioni create. 13 i tiri totali per l’Inter, contro gli 11 dei friulani, mentre sono stati 2 quelli in porta per i nerazzurri e 4 quelli per i friulani.

INTER-UDINESE 2-1, LE STATISTICHE DELLA PARTITA