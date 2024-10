Inter-Stella Rossa 4-0, l’attacco torna a far male: parlano le statistiche!

Il risultato finale di Inter-Stella Rossa è 4-0 in favore dei nerazzurri. Termina così la seconda giornata della Champions League 2024-2025: queste le statistiche del match disputato a San Siro.

LA PRESTAZIONE – Dopo il buon pari conquistato all’esordio in Champions League contro il Manchester City, i nerazzurri escono vittoriosi da Inter-Stella Rossa. La seconda giornata della fase di campionato della competizione europea sorride alla squadra di Simone Inzaghi, che colleziona ben quattro reti e numerose occasioni interessanti. In certi momenti della gara, soprattutto all’inizio della ripresa, i nerazzurri sembrano rischiare più del dovuto. Poi Marko Arnautovic trova finalmente il gol, raddoppiando il punteggio aperto nei primi 45′ dalla prodezza di Hakan Calhanoglu. Ai marcatori si aggiungono anche Lautaro Martinez, subentrato dalla panchina, e Mehdi Taremi, a segno, su rigore, per la prima volta con la maglia nerazzurra.

Inter-Stella Rossa, le statistiche del match di Champions League

LE STATISTICHE – Come si evince dal risultato, i nerazzurri escono a testa alta da Inter-Stella Rossa. A sottolinearlo, oltre al punteggio finale, sono anche i dati della sfida disputata a San Siro. Le statistiche del possesso palla sono a favore della squadra di Simone Inzaghi, con il 52% dalla propria parte contro il 48% degli avversari. Uno scarto non abissale, come quello dei tiri totali della gara di Champions League: 15 per l’Inter, 11 per la squadra ospite. Tuttavia i nerazzurri sono più precisi e pericolosi davanti la porta: 7 i tiri nello specchio, contro i 3 dei serbi. Da sottolineare, poi, anche il dato inerente al fuorigioco: ben cinque per i padroni di casa, molti di questi fischiati a Denzel Dumfries.