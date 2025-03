L’Inter rimonta il Monza regalandosi una vittoria essenziale: le statistiche della partita

LA SFIDA – L’Inter supera il Monza in un match dall’elevato tasso di intensità ed emozioni vissute nell’arco dell’incontro. I brianzoli si portano, inaspettatamente, in vantaggio di due reti nella prima frazione di gioco, sfruttando una disattenzione difensiva dei nerazzurri in occasione del gol di Samuele Birindelli e poi la prodezza dell’ex Keita Balde. I nerazzurri avviano la rimonta al termine del primo tempo, con la rete di testa di Marko Arnautovic che dà ossigeno in vista della seconda frazione di gioco. Entrando con il piglio giusto e la mentalità di chi non vuole rischiare di perdere il primato in classifica, la squadra nerazzurra si aggiudica la vittoria finale grazie alle reti di Hakan Calhanoglu e del capitano Lautaro Martinez. Con questo successo, i meneghini si portano ora a +4 sul Napoli, secondo in classifica, in attesa della sfida dei partenopei contro la Fiorentina.

LE STATISTICHE – I dati del match raccontano di un’Inter che ha confezionato tantissime occasioni da gol, tanto che le 3 reti finali spiegano solo parzialmente il dominio prodotto dai nerazzurri. I tiri totali dei meneghini sono infatti 30, di cui 9 in porta, contro gli 8 tiri dei brianzoli, di cui 4 verso lo specchio. A testimoniare come i nerazzurri abbiano fatto la partita emergono anche il dato relativo al possesso palla, che mostra un 69% a favore dell’Inter, e quello inerente ai calci d’angolo, ben 13 per l’Inter.

INTER-MONZA 3-2, LE STATISTICHE DELLA PARTITA