L’Inter non reagisce e cade all’Allianz Stadium: le statistiche della partita

L’Inter perde 1-0 in casa della Juventus nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri cadono all’Allianz Stadium. Di seguito le statistiche della partita.

I DATI – La Juventus vince la sfida della venticinquesima giornata di Serie A, battendo l’Inter 1-0 all’Allianz Stadium. Una partita equilibrata, ma con una prestazione difensiva solida e un Yann Sommer decisivo che, nonostante il risultato, ha fatto sentire la sua presenza fino al fischio finale. Il match ha visto il possesso palla in favore dell’Inter, che ha avuto il 58% di possesso contro il 42% della Juventus. Nonostante ciò, le due squadre sono state molto simili nella produzione offensiva. Entrambe hanno registrato un numero elevato di tiri totali: 16 per la Juventus e 17 per l’Inter, ma la differenza l’ha fatta la precisione. I bianconeri hanno infatti messo ben 8 tiri nello specchio della porta, contro appena 2 tentativi in porta da parte dei nerazzurri. A fare la differenza è stato proprio l’estremo difensore dell’Inter, Sommer, che si è reso protagonista di diverse parate straordinarie, riuscendo a mantenere a galla la sua squadra fino a quando il gol non è arrivato, a sorpresa, al 75’.

JUVENTUS-INTER 1-0 – LE STATISTICHE DELLA PARTITA