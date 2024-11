Inter-Napoli 1-1, le statistiche: dominio non concretizzato sul campo

Inter-Napoli è terminata da qualche minuto sul risultato di 1-1, gara valida per la dodicesima giornata della Serie A. Di seguito le statistiche ufficiali della partita.

DATI – L’Inter pareggia con il risultato di 1-1 contro il Napoli in una sfida impreziosita dalla perla di Hakan Calhanoglu da fuori area e dal suo primo errore dal dischetto, in Serie A, nel secondo tempo. I nerazzurri, come accaduto in occasione della sfida pareggiata 4-4 con la Juventus, producono molto in fase offensiva, in specie nella seconda frazione, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create. Nello specifico, i nerazzurri hanno totalizzato 13 tiri, contro i 5 avversari, di cui 4 in porta. 2 le conclusioni dirette verso la porta dei meneghini, di cui 1 decisivo con Scott McTominay.

INTER-NAPOLI, LE STATISTICHE DELLA PARTITA

UN EQUILIBRIO – Diverso invece il dato relativo al possesso palla, con l’Inter che si attesta al 52% e il Napoli al 48%. Ci sono state delle fasi della partita in cui i nerazzurri hanno avuto il pallino del gioco, producendo varie occasioni da gol grazie alla propria abilità nella gestione del pallone e nel fraseggio. Così come ve ne sono state altre in cui al Napoli è stato concesso di manovrare il pallone alla ricerca del gol. Gli azzurri hanno mostrato una minore abilità nel trasformare le potenziali occasioni da gol in reali azioni pericolose, sia a causa delle imprecisioni dei propri attaccanti che della bravura dei difensori dell’Inter. Il risultato finale di 1-1 dimostra entrambe queste realtà: un’Inter poco concreta al momento del tiro; un Napoli poco concreto nel trasformare una potenziale occasione un tiro effettivo verso la porta.