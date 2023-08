Inter-Monza 2-0, le statistiche: dominio nei tiri e nel possesso!

L’Inter vince con il risultato di 2-0 alla prima giornata di campionato contro il Monza. Lautaro Martinez decide il match con una doppietta (vedi pagelle e tabellino), di seguito le statistiche della partita che fanno notare il dominio della squadra nerazzurra.

INTER-MONZA LE STATISTICHE – L’Inter gioca una grandissima partita e vince con il risultato di 2-0 contro il Monza all’esordio in campionato. Segna una doppietta Lautaro Martinez: il primo al settimo minuto su taglio verso il primo palo da assist di Denzel Dumfries, il secondo dopo il settantesimo a porta vuota grazie all’azione in solitaria di Marko Arnautovic. Netto dominio in termini di tiri per la squadra nerazzurra, che conclude 26 volte verso la porta colpendola 6 volte. Vantaggio anche sul possesso palla con il 57% a favore della squadra di Simone Inzaghi, che finisce il match tra l’altro con 13 falli commessi. Grinta a non finire e intensità quasi ai massimi livelli, strano per la prima dell’anno.

Le statistiche di Inter-Monza.