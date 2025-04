Inter-Milan, tiri totali a favore ma non serve: le statistiche del derby

Nel derby andato in scena a San Siro, i numeri raccontano una storia diversa rispetto al tabellino finale. L’Inter ha infatti avuto la meglio su diversi fronti statistici, ma ciò non è servito perché il Milan ha vinto con merito concretizzando le uniche occasioni avute. Di seguito le statistiche della partita.

DATI – L’Inter ha mantenuto il 56% del possesso palla, conducendo il gioco per lunghi tratti della partita. Anche il computo dei tiri totali sorride ai nerazzurri, che hanno concluso 16 volte verso la porta avversaria, contro gli 8 tentativi del Milan. La superiorità nel gioco non si è tradotta in efficacia sottoporta. Nel primo tempo, l’Inter ha avuto due occasioni clamorose: Lautaro Martinez, solitamente letale, ha sprecato una ghiotta opportunità, mentre Federico Dimarco ha colpito una traversa che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. Il Milan, dal canto suo, ha capitalizzato al massimo il primo affondo offensivo, trovando il vantaggio con cinismo assoluto. Il secondo tempo ha segnato il vero e proprio crollo dei padroni di casa. I rossoneri hanno prima raddoppiato e poi chiuso i conti nel finale, punendo ogni incertezza difensiva dell’Inter. L’Inter ha collezionato solo 3 tiri nello specchio della porta, un dato identico a quello del Milan. La differenza sta proprio nell’aver concretizzato le occasioni avute: 3 tiri in porta, 3 gol. L’Inter, invece, ha dovuto fare i conti con l’imprecisione e un Josep Martinez incerto tra i pali.

INTER-MILAN 0-3 – LE STATISTICHE DELLA PARTITA