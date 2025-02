Inter-Lazio 2-0, le statistiche di Coppa Italia: il cinismo ripaga!

Il risultato finale di Inter-Lazio è 2-0, partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2024-2025: queste le statistiche del match disputato allo Stadio “San Siro” di Milano.

UNO-DUE – L’Inter ha trionfato nei quarti di finale di Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0, grazie ad un gol per tempo. Prima la perla autentica di Marko Arnautovic e poi il rigore perfetto trasformato da Hakan Calhanoglu nella seconda parte del secondo tempo. I nerazzurri hanno raggiunto le semifinali di Coppa Italia dove incontreranno per la quarta volta in questa stagione il Milan. L’obiettivo, in questo caso, è trovare il successo dopo le due sconfitte e il pareggio rimediato nei tre precedenti. L’Inter rimane l’unica squadra italiana in corsa per tutte le competizioni: campionato, Coppa Italia e Champions League.

INTER-LAZIO, L’ANALISI DELLE STATISTICHE

ANALISI – Come si può evincere dalle statistiche di Inter-Lazio, la squadra di Simone Inzaghi, come accade raramente, ha vinto grazie ad un grande cinismo. Infatti, la Beneamata ha tirato complessivamente quattro volte e due di questi tiri sono finiti alle spalle di Mandas. Ben tredici i tiri totali della Lazio e solamente sei nello specchio. La Lazio, soprattutto nel primo tempo, ha attaccato maggiormente la porta di Josep Martinez accumulando nel complesso anche otto corner contro i soli tre dell’Inter. Da uno di questi è nato il super gol di Arnautovic. Gli unici due dati in cui Inter e Lazio hanno avuto una certa parità sono nel possesso palla (51% Inter e 49% Lazio) e negli offside (1-1). Di seguito la grafica con le statistiche della partita di Coppa Italia.