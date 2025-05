Inter-Lazio 2-2, le statistiche: bene il possesso! Pochi i tiri decisivi

Il risultato finale di Inter-Lazio è 2-2, partita valida per la trentasettesima giornata della Serie A 2024-2025: queste le statistiche del match disputato allo Stadio “San Siro” di Milano.

PAREGGIO – Primo tempo combattuto a San Siro, con Inter e Lazio che giocano dandosi botte e risposte. Al 25’ ci prova Nicolò Barella con un destro da fuori area che viene però respinto. Subito dopo ci prova anche Thuram che viene però fermato dalla retroguardia biancoceleste. Al 42’ il vero brivido per l’Inter: Isaksen si invola in contropiede, tiro da posizione centrale da dentro l’area di rigore e un super Sommer chiude bene lo specchio della porta. Al 46’ arriva il vantaggio dell’Inter: cross dalla destra da corner, palla che spizza in area di rigore, Bisseck da due passi controlla bene e con il sinistro buca la Lazio sotto la traversa. Nella ripresa si fa vedere subito la Lazio che ci prova prima con Castellanos e poi con Tavares. Ma al 72’ arriva il gol del pari di Pedro. Palla velenosa in area piccola, Vecino la controlla e appoggia per lo spagnolo che deve solo ribadire in rete. Al 79’ doccia gelida per la Lazio. Cross da punizione defilata, Dumfries sbuca alle spalle di tutti e riporta l’Inter in vantaggio. Al 90’ ci pensa ancora Pedro dal dischetto a firmare il definitivo 2-2.

INTER-LAZIO 2-2: L’ANALISI DELLE STATISTICHE

ANALISI – Le statistiche di Inter-Lazio, parlano chiaro visto il pirotecnico 2-2 arrivato solo nel finale. Il possesso palla è stato a favore dell’Inter, con i nerazzurri che hanno ottenuto il 56% contro il 44% dei biancocelesti. Sui tiri totali invece, passa avanti la Lazio di Baroni che calcia ben 12 volte contro i 10 dell’Inter. Nello specchio della porta guida sempre la Lazio, che ha trovato la porta 4 volte contro le 3 dei nerazzurri. Bene l’Inter di Inzaghi nei calci d’angolo, che ne concedono 1 e ne battono ben 5.