Inter-Feyenoord 2-1, le statistiche che decidono l’avanzata in Champions League

Le statistiche di Inter-Feyenoord, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che ha visto vittoriosi i nerazzurri per 2-1. Col punteggio complessivo di 4-1 la squadra di Simone Inzaghi si aggiudica il passaggio al turno successivo.

LA PRESTAZIONE – Con una formazione piuttosto rimaneggiata, anche a causa di stop obbligati dagli infortuni, la squadra di Simone Inzaghi si aggiudica un posto preziosissimo ai quarti di finale di Champions League. Inter-Feyenoord, andata in scena questa sera nella splendida e calda cornice di San Siro, termina 2-1 grazie alle reti di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. I gol nerazzurri sono intervallati dalla risposta di Jakub Moder, arrivata su un calcio di rigore assegnato prima della fine del primo tempo. Lo sforzo degli olandesi è vano, perché contro i nerazzurri sembra praticamente non esserci partita e le statistiche di Inter-Feyenoord lo rendono chiaro.

Inter-Feyenoord, le statistiche del ritorno degli ottavi di Champions League

I NUMERI – Evidente la supremazia nerazzurra sul campo di San Siro. Nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League il possesso palla è in favore dei nerazzurri, con la percentuale del 56, contro il 44% del Feyenoord. La squadra avversaria calcia di più: sono quattordici, infatti, i tiri totali degli olandesi contro i dodici dei padroni di casa. Ma alla fine sono solo 4 i tiri verso i pali di Yann Sommer per la squadra di Van Persie, che non impensierisce mai fino in fondo la difesa nerazzurra. Dodici tiri totali per gli uomini di Simone Inzaghi, invece, con la metà indirizzati verso lo specchio della porta. Tante le chance per andare a segno per i nerazzurri, che centrano la rete solo due volte (di cui una su rigore). Di seguito il resto delle statistiche di Inter-Feyenoord.