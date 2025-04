L’Inter colpisce e resiste, impresa 1-2 contro il Bayern Monaco! Le statistiche

Un’Inter storica vince 1-2 una partita monumentale in casa del Bayern Monaco attaccando bene e difendendo anche meglio. Le statistiche dimostrano la bravura dei nerazzurri nel concretizzare le occasioni avute e ben create da tutta la squadra.

LE STATISTICHE – L’Inter scrive la storia all’Allianz Arena e lo fa nel modo più spettacolare: vincendo 2-1 in casa del Bayern Monaco, squadra che non perdeva in Champions League da oltre quattro anni. Una prestazione monumentale, tanto dal punto di vista tecnico quanto sotto il profilo del carattere. Inzaghi e i suoi compiono un’autentica impresa in una serata che resterà nella memoria dei tifosi nerazzurri. E pensare che le premesse non erano delle migliori: fuori Dimarco e Dumfries, con una panchina rimaneggiata e giocatori non al top. Eppure, l’Inter ha saputo sopperire con qualità, intensità e grande coesione di squadra, offrendo una prova corale da applausi. Il dato che colpisce più di tutti? 10 tiri totali, 4 nello specchio e 2 gol segnati. Cinica e lucida, l’Inter ha saputo colpire al momento giusto, difendendo in maniera monumentale. Durante la prima ora, i nerazzurri sfiorano addirittura il raddoppio. Nell’ultima mezz’ora, come prevedibile, ha chiuso la squadra dietro la linea del pallone cercando (e trovando) il gol con Muller. E proprio quando l’inerzia sembrava girare, è arrivata la reazione interista: Frattesi, entrato dalla panchina, ha siglato il gol vittoria all’88’ con una zampata. Il possesso non è stato fine a sé stesso, ma funzionale alla manovra e al controllo dei momenti della partita. Anche sotto il profilo agonistico, gara equilibrata: 9 falli commessi per parte, a dimostrazione di un match acceso, ma mai eccessivamente nervoso.

BAYERN MONACO-INTER 1-2 – LE STATISTICHE DELLA PARTITA