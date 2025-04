Inter-Bayern Monaco 2-2, le statistiche che portano dritto alla semifinale!

Le statistiche di Inter-Bayern Monaco, sfida di ritorno dei quarti di finale terminata 2-2. Il 4-3 complessivo, nei 180′, regala ai nerazzurri l’accesso alla semifinale di Champions League.

LA PRESTAZIONE – Con un’altra prestazione all’insegna del sacrificio e della determinazione la squadra di Simone Inzaghi ferma in casa i tedeschi di Vincent Kompany e si guadagna l’accesso alla semifinale di Champions League. Inter-Bayern Monaco, in un San Siro caldissimo nonostante la pioggia e il vento, termina 2-2. Il risultato complessivo dei quarti di finale, così, sorride ai nerazzurri per 4-3. Lautaro Martinez protagonista assoluto, col gol che inizia la rimonta interista dopo quello di Harry Kane, viene seguito da Benjamin Pavard. Il difensore francese segna la sua prima rete in maglia nerazzurra proprio contro l’ex squadra tedesca, riportando in vantaggio i suoi compagni. Poi Eric Dier sigla il gol del pareggio del Bayern Monaco, ma anche l’arrembaggio in area nel finale è inutile: nei 180′ ha la meglio l’Inter.

Le statistiche di Inter-Bayern Monaco 2-2

I NUMERI – Le statistiche di Inter-Bayern Monaco rendono piuttosto bene l’idea della lotta sul campo tra le due formazioni. Vince il possesso palla della sfida di Champions League la squadra ospite, con i nerazzurri costretti a difendersi per larghissimi tratti puntando molto sulla fase di ripartenza e sul contropiede. Sostanziale equilibrio, invece, per ciò che riguarda i tiri. 5 in più per i tedeschi quelli totali, mentre vige parità per quelli calciati verso lo specchio della porta (6 per parte). Solo un calcio d’angolo in più poi, in favore del Bayern Monaco.