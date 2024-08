Inter-Atalanta 4-0, devastanti! Spicca un dato: le statistiche

Inter-Atalanta è terminata per 4-0 a favore della squadra allenata da Simone Inzaghi. Di seguito le statistiche che sottolineano la grande prestazioni dei nerazzurri, in particolare per quanto riguarda un dato.

LA PRESTAZIONE – Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce, Blerim Djimsiti e poi con un superbo tiro al volo di Nicolò Barella. Nel secondo tempo si assiste all’identico copione visto nella prima frazione, con due reti dei nerazzurri che arrivano nei primi 10 minuti. In entrambi i casi, a mettere a referto una marcatura è Marcus Thuram grazie a due colpi da rapace di area di rigore. (11 lato Inter e 10 lato Lecce) è abbastanza simile, anche se Yann Sommer non è mai stato realmente impegnato dagli avversari. – Dopo la vittoria per 2-0 contro il l’Inter di Simone Inzaghi vince e convince sfoderando una grande prestazione contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini . 4-0 il risultato a favore della squadra che ha lo scudetto cucito sul petto. Nel primo tempo i nerazzurri partono forte trovando due reti nei primi 10 minuti: prima grazie a un’autorete die poi con un superbo tiro al volo di. Nel secondo tempo si assiste all’identico copione visto nella prima frazione, con due reti dei nerazzurri che arrivano nei primi 10 minuti. In entrambi i casi, a mettere a referto una marcatura ègrazie a due colpi da rapace di area di rigore. (11 lato Inter e 10 lato Lecce) è abbastanza simile, anche senon è mai stato realmente impegnato dagli avversari.

Inter-Atalanta 4-0: i numeri dell’incontro!

LE STATISTICHE – Il dominio dei meneghini, che hanno costretto in molte occasioni i difensori avversari a cercare il fallo per evitare un’azione oltremodo pericolosa, è evidenziato proprio dal dato sui falli commessi. 6 per l’Inter e ben 15 per la formazione bergamasca. Altrettanto significativo quanto emerge in merito ai tiri in porta, con i meneghini che ne totalizzano 4 contro l’unico della Dea.