Fiorentina-Inter 0-1, statistiche: sofferenza pura, corto muso!

L’Inter vince contro la Fiorentina con il ‘corto muso‘: 1-0 allo stadio Artemio Franchi. Le statistiche del match mostrano una sofferenza assoluta negli ultimi minuti dei nerazzurri.

STATISTICHE – Fiorentina-Inter finisce con il risultato di 1-0 per i nerazzurri, che guadagnano altri tre punti fondamentali in chiave Scudetto. Lautaro Martinez segna il gol decisivo su calcio d’angolo battuto da Kristjan Asllani a inizio partita, poi la squadra di Simone Inzaghi spreca una quantità di occasioni industriale. Nonostante il numero dei tiri sia più basso (14-8 per la Fiorentina), l’Inter ha avuto la possibilità di colpire con molteplici ripartenze però non concretizzate. Gli attaccanti hanno sbagliato spesso l’ultimo passaggio, Terracciano è stato obbligato a pochi interventi. Al contrario Yann Sommer ha salvato la baracca, prima parando un tiro di Giacomo Bonaventura nel primo tempo, poi bloccando il rigore di Nico Gonzalez che mai aveva sbagliato in Serie A. Il possesso palla della viola è efficace solo nel finale, in velocità la squadra meneghina fa sempre male. 58% contro il 42%, poco utile per il risultato finale.

Tanti falli commessi durante il match, anche il numero dei calci d’angolo, da cui nasce il gol di Lautaro Martinez al minuto 14.