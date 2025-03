Feyenoord-Inter 0-2, le statistiche: un dato in attacco torna a rincuorare!

Il risultato finale di Feyenoord-Inter è 0-2 in favore dei nerazzurri, Marcus Thuram e Lautaro Martinez firmano e decidono l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024-2025: queste le statistiche del match disputato allo Stadio “de Kuip” di Rotterdam.

LA PRESTAZIONE – L’Inter più pratica di Simone Inzaghi si porta a casa una vittoria essenziale nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo una prima mezz’ora in evidente difficoltà sul campo del Feyenoord, i nerazzurri concretizzano la prima occasione utile della sfida. È la zampata di Marcus Thuram, al 38′, a cambiare il parziale e a indirizzare la sfida verso la direzione più giusta. Dopo di che l’Inter è brava a gestire a mettere in difficoltà il Feyenoord, che sparisce per lunghissimi tratti. Nella ripresa, al 50′, ci pensa capitan Lautaro Martinez a raddoppiare e mettere una buonissima ipoteca sul primo round degli ottavi di Champions League. In vista del ritorno della prossima settimana a San Siro il rigore sbagliato da Piotr Zielinski diventa un grande rimpianto ma il risultato in casa del Feyenoord resta comunque dalla parte dei nerazzurri.

Feyenoord-Inter, l’analisi delle statistiche della gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League

L’ANALISI DEI NUMERI – Le statistiche di Feyenoord-Inter restituiscono piuttosto realisticamente la fotografia della partita di Champions League. Il possesso palla è in favore dei nerazzurri (59%), che per lunghi tratti della gara gestiscono in palleggio e annullano ogni possibilità di creazione ai padroni di casa (41%). Il dato più interessante, ma soprattutto rincuorante, riguarda l’attacco interista: si alza la media dei tiri totali (12), ed anche quella delle conclusioni nello specchio. 6 in tutto i tiri in porta, di cui due trasformati in gol e un rigore sbagliato. Solo otto tiri totali per gli avversari olandesi, che provano il tiro tra i pali di Martinez 5 volte. Meno rassicurante sono le statistiche che riguardano i calci d’angolo: il Feyenoord, nonostante la prestazione, ne conquista 7, contro i 5 dell’Inter. Di seguito il resto dei numeri della gara di Champions League.