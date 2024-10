Empoli-Inter 0-3, le statistiche: un dominio certificato dai numeri

Empoli-Inter, partita valida per la decima giornata della Serie A, è terminata con il risultato di 0-3. Doppietta per il centrocampista Davide Frattesi e gol per Lautaro Martinez. Cartellino rosso per Seba Goglichidze, autore di un fallo pericoloso ai danni di Marcus Thuram. Statistiche di Empoli-Inter.

LA SFIDA – Empoli-Inter termina con il punteggio di 0-3, con i nerazzurri che dimostrano di non aver subito alcuna scoria dalla rimonta subita nel match contro la Juventus pareggiato 4-4. Il match segue un andamento molto chiaro sin dai suoi primi minuti, con i meneghini che attaccano con convinzione e i toscani che si difendono cercando di ripartire in contropiede. Dopo alcune occasioni sprecate dall’Inter, arriva l’episodio che cambia inevitabilmente la gara. Al 31′ Seba Goglichidze interviene in maniera irruente e pericolosa su Marcus Thuram: l’arbitro Matteo Marchetti, dopo aver estratto il giallo, viene chiamato al VAR per guardare meglio il contatto. Non ci sono dubbi, l’intervento è da rosso. Dopo che Marchetti estrae il cartellino rosso al georgiano, l’Inter intensifica i suoi sforzi offensivi, presentandosi in maniera molto continua nei pressi della porta difesa da Devis Vazquez.

I gol arrivano tutti nel secondo tempo. Al 50′ e al 67′ con Davide Frattesi. Al 79′ con Lautaro Martinez, su assist di Nicolò Barella.

Empoli-Inter: le statistiche della partita

I DATI – Il dominio dell’Inter, solo consolidato dal rosso per Goglichidze, è testimoniato da alcune statistiche della gara. In particolare, i nerazzurri hanno calciato 15 volte, contro le 6 degli avversari, con 5 tiri in porta a 1. Ancor più indicativo del tenore del match è il dato relativo ai passaggi, con 778 per i nerazzurri e 221 per i toscani. Di tali passaggi, circa il 91% è stato effettuato in maniera accurata da parte dell’Inter. Tanto gioco. Tanta precisione. Il successo convincente di Empoli passa soprattutto da qui.