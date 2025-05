Como-Inter 0-2, le statistiche: numeri ‘dolci’ ma finale amaro!

Le statistiche di Como-Inter, ultima sfida di campionato terminata sul punteggio di 0-2. Di seguito tutti i numeri della gara giocata al Senigallia.

LA PRESTAZIONE – Finale più amaro che dolce al Senigallia, dove la squadra di Simone Inzaghi porta a casa gli ultimi tre punti della stagione ma si vede spazzare via il sogno scudetto dal Napoli. Il 2-0 finale di Como-Inter, valida per la trentottesima ed ultima giornata, infatti, è utile solo a concludere positivamente il campionato. A sbloccare il match è il colpo di testa vincente di De Vrij al 20′, che trasforma in gol un calcio d’angolo. Come tante volte è accaduto nel corso di questa stagione. Sul finale del primo tempo la squadra ospite perde il portiere titolare Reina, espulso con un rosso diretto dopo un intervento falloso su Mehdi Taremi al limite dell’area. Al 51′ del secondo tempo l’Inter chiude la pratica con il 2-0 al Como siglato da Joaquin Correa. Ma tutto è inutile, perché nello stesso istante anche al Maradona il risultato è lo stesso, in favore del Napoli diventato Campione d’Italia.

Le statistiche di Como-Inter (0-2), sfida dell’ultima giornata di Serie A

I NUMERI – Le statistiche di Como-Inter restituiscono l’immagine di una sfida piuttosto in controllo da parte dei nerazzurri, che detengono il 60% del possesso palla contro il 40% dei lariani. I tiri totali, però, svelano una discrepanza: 18 quelli da parte dei padroni di casa di fronte agli 11 degli ospiti. Di questi, però, il Como ne riesce a indirizzare verso la porta solo 4, mentre l’Inter 7. Più bravi i nerazzurri a concretizzare e, soprattutto, a sfruttare l’ennesimo calcio piazzato della stagione. Su quattro calci d’angolo ottenuti nella partita uno finisce in rete per i ragazzi di Inzaghi.

40% POSSESSO PALLA 60%

18 TIRI TOTALI 11

4 TIRI IN PORTA 7

1 CALCI D’ANGOLO 4

0 FUORIGIOCO 3

10 FALLI COMMESSI 3