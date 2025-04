Bologna-Inter 1-0, le statistiche: finale da incubo

Analizziamo le statistiche di Bologna-Inter, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A che ha visto gli uomini di Simone Inzaghi perdere nei minuti finali con un gol di Orsolini.

PARTITA – L’Inter di Simone Inzaghi scivola in un momento particolarmente duro e delicato della stagione. Bologna-Interi si chiude 1-0, grazie a Orsolini che non sbaglia e approfitta della disattenzione nerazzurra. Il gol del centrocampista rossoblu è arrivato solo al 94‘. Parte subito forte l’Inter con Lautaro Martinez che dopo appena tre minuti ci prova con un pallonetto. Pochi minuti dopo è l’occasione di Carlos Augusto che di testa non inquadra bene la porta. Il primo acuto del Bologna arriva al 17′ con Ndoye che sfiora il legno. Al 28′ altra occasione per i padroni di casa con Dallinga che sfrutta bene un pallone in area di rigore e per poco non trova la via del gol. Nella ripresa le due squadre si studiano e abbassano il ritmo, ma al 94′ arriva la doccia gelida per l’Inter con Orsolini che trova la giocata della serata e di mezza sforbiciata regala il vantaggio al Bologna.

Le statistiche di Bologna-Inter 1-0

I NUMERI – Oltre che alla prestazione, è importante guardare anche alle statistiche di Bologna-Inter. Il dato del possesso palla è quasi simile, con il 48% della squadra di Simone Inzaghi contro il 52% di quella di Vincenzo Italiano, restituisce un’immagine chiara della gara andata in scena al Dall’Ara. Alla fine il pareggio era il risultato giusto per quanto visto in campo. Per quanto riguarda i tiri, quelli totali vedono in vantaggio il Bologna – con 12 – rispetto agli 8 dei nerazzurri. Per quanto riguarda i tiri nello specchio, ha vinto il Bologna con 3 tiri contro un solo dell‘Inter. Vincono i nerazzurri nella sfida agli angoli, con 6 corner a 5. Sono invece tre i fuorigioco per l’Inter rispetto al singolo offside dei padroni di casa.