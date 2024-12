Bayer Leverkusen-Inter 1-0, le statistiche: un dato lascia perplessi!

Il risultato finale di Bayer Leverkusen-Inter è 1-0 in favore dei tedeschi. Termina così la sesta giornata della Champions League 2024-2025: queste le statistiche del match disputato alla BayArena.

LA PRESTAZIONE – Serata di Champions League beffarda per i nerazzurri, costretti a dire addio all’imbattibilità e al clean sheet nella competizione per un gol subito all’ultimo soffio. Il Bayer Leverkusen, davanti al calore del proprio pubblico, riesce ad avere la meglio alcuni secondi prima del 90′, quando dopo un’azione rocambolesca Nordi Mukiele imbuca in rete il pallone dell’1-0. Pur soffrendo concretamente poco e restando su risultato neutro per tutto l’arco della sfida, l’Inter non dà mai l’impressione di poter portare a casa il risultato. Il match della sesta giornata di Champions League, infatti, risulta particolarmente bloccato, con squadre incatenate e votate principalmente alla fase difensiva.

Bayer Leverkusen-Inter, le statistiche della sfida di Champions League

L’ANALISI DEI NUMERI – Bayer Leverkusen-Inter si è rivelata, soprattutto nel secondo tempo, una sfida priva di emozioni, quasi noiosa. Le statistiche finali ci raccontano qualcosa in più sulla partita di Champions League, che vede prevalere i padroni di casa sui nerazzurri anche nel possesso palla (61% – 39%) oltre che nel risultato. I dati legati ai tiri del match divengono fondamentali per analizzare le due fasi di gioco dei nerazzurri. Il tedeschi tirano nel totale ben 17 volte, l’Inter meno della metà: solo 6. Le innumerevoli conclusi del Bayer Leverkusen, dunque, vengono sempre neutralizzate da un’ottima fase difensiva della squadra di Simone Inzaghi, che subisce lo svantaggio solo nel finale. Emblematici anche e soprattutto i tiri nello specchio della porta: 5 per gli uomini di Xabi Alonso e addirittura 0 per gli interisti. Un chiaro segnale, questo, di quanto sia mancata la propensione in attacco e l’incisività negli ultimi venticinque metri.