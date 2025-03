Atalanta-Inter 0-2, le statistiche: Inzaghi spezza l’equilibrio con maestria!

Le statistiche di Atalanta-Inter, scontro diretto terminato con uno piacevolissimo 0-2 in favore degli uomini di Simone Inzaghi. A decidere la trasferta di Bergamo sono Carlos Augusto e Lautaro Martinez.

LA PRESTAZIONE – Tanto calcio, molteplici emozioni e immancabili proteste: in Atalanta-Inter c’è di tutto. Ma c’è soprattutto la vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che escono vittoriosi e con tre punti fondamentali in tasca da quello che è da considerarsi una vera e propria sfida scudetto. L’incornata di Carlos Augusto, che sblocca la gara al 54′, e la rete di Lautaro Martinez dell’87’ (dopo quella annullata precedentemente per un presunto fallo) decidono il risultato finale al Gewiss Stadium. Arrivano anche tre espulsioni nel corso della sfida: prima a Ederson, dopo un doppio giallo per proteste, poi a Gasperini (sempre per via della plateale contestazione all’arbitro), e infine a Bastoni, che colleziona due cartellini. Ma guardiamo nel dettaglio le statistiche di Atalanta-Inter, per capire nel dettaglio com’è andata sul campo.

Atalanta-Inter, le statistiche del match della 29ª giornata di Serie A

I NUMERI – Nelle statistiche di Atalanta-Inter non può che balzare all’occhio il possesso palla. Le due formazioni, infatti, si equivalgono in questo dato con un netto 50%-50%. Un po’ troppi i tiri totali concessi alla Dea (16), che però il più delle volte si sono rivelati tentativi blandi dalla lunga distanza. Sono solo 3, infatti, le conclusioni nello specchio della porta da parte dei padroni di casa, che non danno più di troppi problemi a Sommer. 14, invece, i tiri totali degli uomini di Inzaghi, che calciano in porta 5 volte e trovano 2 gol. Un pizzico di concretezza in più avrebbe sicuramente aiutato in certi pezzoni di gara. Ottimo per l’Inter il dato sui calci d’angolo (6), che continuano a rivelarsi delle ottime chance per trovare il gol. Proprio dai risvolti di un corner, infatti, è arrivato il primo vantaggio nerazzurro. Di seguito il resto delle statistiche di Atalanta-Inter.