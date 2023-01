Statistiche Monza-Inter: l’Inter non tiene il possesso ma soffre troppo

L’Inter si ferma a Monza e pareggia 2-2 (qui tabellino e pagelle), portando un solo punto dalla prima trasferta del 2023. Ecco i dati numerici

STATISTICHE MONZA-INTER – L’Inter non riesce a trovare la seconda vittoria nel 2023, dovendosi accontentare di un pareggio in casa del Monza. Come nella scorsa partita, i nerazzurri lasciano il possesso agli avversari (55% a 45%). Anche il dato relativo ai tiri sorride ai padroni di casa. Sono 13 i tiri del Monza – di cui 5 in porta – contro gli 11 dell’Inter, di cui 3 in porta.

ALTRI DATI – Il numero dei calci d’angolo sorride all’Inter. I nerazzurri ne han conquistati 5, contro i 3 presi dal Monza. 3 i fuorigioco dei nerazzurri, 0 quelli dei padroni di casa. Partita poco tranquilla, con un totale di 34 falli commessi(14 dal Monza, 20 dall’Inter).