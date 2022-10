Stankovic di ritorno a San Siro: accolto da uno scroscio di applausi

Dejan Stankovic torna – da avversario – a San Siro, per affrontare sulla panchina della Sampdoria quell’Inter alla quale è stato legato per tantissime stagioni. E l’accoglienza per lui non poteva che essere di quelle speciali.

ACCOGLIENZA – Dejan Stankovic accolto da uno scroscio di applausi al suo ingresso in campo, con anche uno striscione tutto per lui: “Per sempre uno di noi”. E non poteva essere altrimenti. Anche se per questa sera sarà avversario in Inter-Sampdoria, l’ex numero 5 nerazzurro è e resterà sempre legato all’ambiente. Così come l’ambiente è e resterà sempre legato a lui. Tanto che, agli applausi, Stankovic ha risposto di rimando.