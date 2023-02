Stankovic e l’Inter, altro che semplice ex! Ma Sampdoria disperata − CdS

Lunedì sera, Dejan Stankovic sfiderà la sua Inter. La Sampdoria è in una situazione di classifica disperata e ogni partita è ormai un’ultima spiaggia

ALTRO CHE EX − Tra la bellezza e i ricordi con l’Inter alla disperata corsa salvezza sulla panchina della Sampdoria. Per Stankovic quella contro i nerazzurri non sarà mai una partita banale. A Milano ha vissuto i suoi anni più belli: il Triplete, gli Scudetti, la famiglia. Anche suoi figli stanno vestendo la maglia meneghina. Dunque, cuore e famiglia sono stati, sono e rimarranno per sempre in quel di Appiano Gentile. Lunedì sera a Marassi però si troverà avversario della banda di Simone Inzaghi. La sua Sampdoria si trova in cattivissime acque sia in termini sportivi che societari. In classifica è penultima a quota 10 punti con una squadra che è in arretrato di due mesi di stipendi, a serio rischio penalizzazione ed esclusione dal campionato. A tal proposito, il proprietario Ferrero ha smentito categoricamente (vedi articolo). Ah sì, Deki deve convivere anche col ‘Viperetta’. Di male in peggio.

Fonte: Corriere dello Sport − Cristiano Gatti