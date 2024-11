Sprint Inter, in un dato prima in Italia! Venezia? Due lezioni – CdS

L’Inter stasera giocherà contro il Venezia a San Siro per andare a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo. In un dato, i nerazzurri sono primi in Italia.

LA SFIDA – Dopo l’Empoli, l’Inter va a caccia della seconda vittoria consecutiva e dell’ottavo risultato utile consecutivo. I nerazzurri non vogliono perdere il passo del Napoli, che oggi all’ora di pranzo se la vedrà contro l’Atalanta nel big match dell’undicesima giornata. Inoltre, la Beneamata dovrà rispondere anche alla vittoria della Juventus, che ieri pomeriggio ha battuto l’Udinese per 2-0, riportandosi a ridosso proprio dei campioni d’Italia in classifica (21 punti a testa). Per farlo l’Inter dovrà necessariamente battere il Venezia. In Italia, la squadra di Simone Inzaghi è prima in un dato: ossia nei gol segnati durante i primi quindici minuti di partita. Fin qui è successo contro Lecce (dopo 5’), Atalanta (3’ e 10’), Udinese (1’) e Juventus (15’).

Inter-Venezia e quella doppia lezione da memorizzare

LEZIONE – Ma in questo campionato, l’Inter ha saputo, sì approcciarsi bene alle partite, ma al contempo non è riuscita a rimanere una squadra seria e compatta fino e oltre il 90′. Le partite contro Genoa e Monza, le ultime due della classe, sono un esempio lampante. Contro i rossoblù, la squadra di Inzaghi si è fatta raggiungere sul 2-2 praticamente al 96′; mentre contro il Monza, Dany Mota ha sbloccato poco prima dell’80’, con Denzel Dumfries, bravo a pareggiarla prima del 90′. Insomma una doppia lezione che all’Inter servirà. Il Venezia, tra le squadre in lotta per non retrocedere, sarà un avversario assolutamente da non sottovalutare.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia