Spinazzola, bandiera bianca per Inter-Roma: con lui altri quattro – SM

Altra assenza confermata per la squadra di José Mourinho in vista di Inter-Roma di domani. Oltre ai quattro già noti, ovvero Paulo Dybala, Chris Smalling, Renato Sanches e Lorenzo Pellegrini, anche Leonardo Spinazzola ha dovuto alzare bandiera bianca, come riporta Sport Mediaset.

ASSENTE – Non ci sarà Leonardo Spinazzola per Inter-Roma di domani. L’esterno, reduce da un problema muscolare dopo la partita contro il Monza, ha dovuto alzare bandiera bianca. A nulla sono valsi i tentativi di José Mourinho di recuperare il giocatore per la gara di domani. Il suo nome si unisce alla lista degli indisponibili già composta da Paulo Dybala, Chris Smalling, Renato Sanches e Lorenzo Pellegrini.