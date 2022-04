Spezia, sessione mattutina vista Inter: un giocatore in ripresa

Sessione mattutina di allenamento per lo Spezia, in vista della gara di venerdì sera (ore 19.00) contro l’Inter al Picco. Torna parzialmente in gruppo Bourabia, in recupero per la partita.

ALLENAMENTO – Sessione mattutina di allenamento per lo Spezia di Thiago Motta, che prosegue la preparazione per la gara di venerdì sera contro l’Inter. I liguri hanno svolto una sessione tattica, con attivazioni tecniche e lavoro su situazioni offensive. Parzialmente in gruppo Bourabia, che prosegue con il suo graduale recupero in vista della partita contro i nerazzurri. La prossima seduta di allenamento è prevista per domani mattina.