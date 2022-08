Spezia, non solo Maggiore: il mercato chiama in difesa, la risposta per l’Inter

Lo Spezia affronterà l’Inter sabato alle 20.45 al Meazza e non avrà Maggiore, che sta passando alla Salernitana (vedi articolo). Sul mercato c’è un’altra situazione da valutare.

USCITA UNICA – Lo Spezia ha ricevuto alcune richieste per i suoi giocatori in questi ultimi giorni. Il prossimo avversario dell’Inter, come raccontato in giornata, sabato non avrà l’ormai ex capitano Giulio Maggiore che sta andando alla Salernitana. In aggiunta è arrivata un’offerta del West Ham per Jakub Kiwior, difensore che nella passata stagione ha spesso giocato anche a centrocampo. L’interesse del club londinese è forte, ma la volontà della società ligure è di trattenerlo perché lo ritengono fondamentale per le sorti salvezza. Kiwior dovrebbe quindi essere titolare nell’undici di Luca Gotti per Inter-Spezia.