Spezia-Milan, Pioli testa le condizioni di tre titolari in vista del derby

Pioli Milan

Nella gara in corso con lo Spezia, Stefano Pioli è tornato a schierare dal primo minuto tre elementi fondamentali: Hakan Calhanoglu, Ismaël Bennacer e Simon Kjaer. A loro tre, si aggiungerà Davide Calabria, squalificato, in vista della gara con l’Inter di domenica prossima

RECUPERI FONDAMENTALI – Il Milan di Stefano Pioli è impegnato nella sfida contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, che precede cronologicamente il derby con l’Inter di domenica prossima. La brutta notizia delle ultime ore, per il tecnico rossonero, riguarda l’infortunio di Ante Rebic: escluso dai convocati (QUI il motivo) per la trasferta ligure e in dubbio per la stracittadina. Pioli, però, già nella gara di questa sera è tornato a schierare dal primo minuto alcuni elementi fondamentali: Hakan Calhanoglu, Ismaël Bennacer e Simon Kjaer. Il turco non giocava titolare dal 12 gennaio, nella gara di Coppa Italia vinta ai rigori contro il Torino. Il danese Kjaer, invece, era sceso in campo dal primo minuto il 23 gennaio, nel corso della sconfitta interna per 0-3 con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ancora più lungo lo stop per Bennacer: l’ultima apparizione dell’ex Empoli, da titolare prima di oggi, risaliva al 13 dicembre, nel 2-2 casalingo col Parma. A loro tre, bisognerà aggiungere il rientro di Davide Calabria, che sta scontando con lo Spezia la giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo.