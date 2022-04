Spezia-Inter, turnover massiccio per Inzaghi o semplice gestione?

L’Inter lavora in vista della sfida contro lo Spezia venerdì alle 19. I nerazzurri devono vincere tutte le partite da qui alla fine per alzare al cielo lo scudetto. Intanto, contro i liguri, Simone Inzaghi potrebbe cambiare molte pedine.

CAMBIAMENTI – L’Inter deve vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione per alzare lo scudetto a fine anno. Intanto però bisogna cominciare dallo Spezia. Che formazione manderà in campo Simone Inzaghi? Non bisogna scordarsi che: martedì alle 21 c’è la semifinale di ritorno contro il Milan e poi, la settimana dopo, la Roma, sempre a San Siro. Inzaghi deve fare i conti con la fatica ma anche con i diffidati. Contro lo Spezia dunque pronti molti cambi: Darmian insidia Dumfries, ma soprattutto a sinistra potrebbe riposare Perisic. Dietro Bastoni potrebbe di nuovo andare in panchina per far spazio a Dimarco. Ma gli ultimi dubbi verranno sciolti con grosso probabilità domani.