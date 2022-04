Spezia-Inter 1-3, il tabellino della partita della 33ª giornata di Serie A

Spezia-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-3: questo il tabellino della partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2021-2022.

AL MOMENTO IN TESTA – L’Inter va prima in classifica con lo stesso numero di partite del Milan, che però ha appena iniziato la sua col Genoa. Contro l’insidioso Spezia è un bel tris per dare continuità alla ripresa dopo la sosta: si sblocca, finalmente, Marcelo Brozovic in questa Serie A con il gol del vantaggio, una gran conclusione su assist dell’attaccante aggiunto Danilo D’Ambrosio. Poi entra Lautaro Martinez ed è decisivo come non succedeva da tempo: firma il raddoppio e serve l’assist liberatorio per l’1-3 di Alexis Sanchez. Che evita paure nel recupero dopo che Giulio Maggiore aveva accorciato con un incredibile tiro all’incrocio. Questo il tabellino di Spezia-Inter.

SPEZIA-INTER 1-3 – IL TABELLINO

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (37′ Salva Ferrer); Maggiore, Kiwior, S. Bastoni (60′ Verde); Kovalenko (46′ Agudelo), Manaj (60′ Nzola, 70′ Antiste), Gyasi.

In panchina: Zoet, Zovko, Sala, Hristov, Nguiamba, Bertola.

Allenatore: Thiago Motta

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni (82′ de Vrij); Dumfries (75′ Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (75′ Vidal), Perisic; Dzeko (60′ Lautaro Martinez), Correa (60′ Sanchez).

In panchina: I. Radu, Gagliardini, Vecino, Ranocchia, Gosens, Dimarco, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli (Baccini – Lombardi; Ghersini; VAR Banti; A. VAR Costanzo)

Gol: 31′ Brozovic, 73′ Lautaro Martinez, 88′ Maggiore (S), 93′ Sanchez

Ammoniti: S. Bastoni, Nikolaou (S)

Recupero: 2′ PT, 4′ ST