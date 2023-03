Spezia-Inter 2-1, il tabellino della partita della 26ª giornata di Serie A

Spezia-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023.

UNA VERGOGNA – L’autolesionismo dell’Inter si manifesta in tutto il suo squallore perdendo una partita che per quanto accaduto andava vinta di goleada. Lo Spezia vince sugli unici due tiri in porta (facile, quando piazzi fra i pali Samir Handanovic per scelta…) e conquista tre punti cruciali per la salvezza. Lautaro Martinez in avvio si fa parare l’ennesimo rigore della sua carriera, e non si capisce perché l’abbia calciato lui. Segna Daniel Maldini, il figlio d’arte, dopo un gol annullato a inizio ripresa allo stesso Lautaro Martinez (fuorigioco di spalla di Romelu Lukaku). È un assedio, nuovo rigore stavolta trasformato da Lukaku ma un minuto dopo Denzel Dumfries (che aveva subito il fallo dell’1-1) travolge Viktor Kovalenko e M’Bala Nzola non perdona. È l’ottava sconfitta per Simone Inzaghi in questa Serie A e ora nella corsa Champions League sono guai enormi. Questo il tabellino di Inter-Lecce.

SPEZIA-INTER 2-1 – IL TABELLINO

Spezia (3-4-1-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Agudelo (67′ Kovalenko), Gyasi (81′ Salva Ferrer); Zurkowski (46′ Ekdal); Nzola, Shomurodov (46′ Maldini, 89′ Wisniewski).

In panchina: Zoet, Zovko, Sala, Verde, Krollis, Esposito, Giorgeschi, Cipot.

Allenatore: Leonardo Semplici

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (66′ Dumfries), Acerbi, A. Bastoni; Darmian (80′ V. Carboni), Barella (66′ Calhanoglu), Brozovic, Mkhitaryan (66′ Dzeko), Gosens (66′ Dimarco); Lukaku, Lautaro Martinez.

In panchina: Cordaz, Onana, Gagliardini, de Vrij, Bellanova, Asllani, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli (Mondin – De Meo; Baroni; VAR Di Paolo; A. VAR Abisso)

Gol: 55′ Maldini, 83′ rig. Lukaku (I), 87′ rig. Nzola

Ammoniti: Gyasi, Caldara, Nikolaou (S)

Recupero: 2′ PT, 6′ ST

Note: al 14′ Dragowski (S) ha parato un rigore a Lautaro Martinez (I)