Spezia-Inter, si torna alle origini: la probabile formazione e i dubbi di Conte

Spezia-Inter è il turno infrasettimanale in programma domani. Per Conte i dubbi sono ridotti al minimo, anzi. L’idea è tornare a schierare quella che considera la formazione titolare di questa stagione

PROBABILE FORMAZIONE – Soliti dubbi della vigilia per Antonio Conte, che deve scegliere l’esterno sinistro della sua squadra. Tornato a completa disposizione, Ivan Perisic è pronto a riprendersi la maglia da titolare da quinto mancino. Riposo per Matteo Darmian, che dovrebbe iniziare dalla panchina, visto che Conte difficilmente rinuncerà ad Achraf Hakimi sulla destra. Nessun dubbio in difesa. Possibile staffetta in attacco, dove Lautaro Martinez resta comunque in vantaggio su Alexis Sanchez, che scalpita per tornare dal 1′. Non sembra essere previsto turnover di nessun tipo. Di seguito la probabile formazione di Conte per Spezia-Inter di domani (vedi appuntamento).

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.